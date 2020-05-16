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«Барселона» отказалась от заявки на проведение оставшихся матчей чемпионата Испании

«Барселона» отказалась от заявки на проведение оставшихся матчей чемпионата Испании
Баскетбол / Евролига 0

Руководство «Барселоны» отказалось от заявки на проведение на арене клуба матчей оставшейся части чемпионата Испании, сообщает Eurohoops. Причиной такого решения клуба стала нехватка информации для оценки варианта с организацией турнира.

Напомним, Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая.

Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 230 тыс. случаев заражения — это четвёртый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.

В «Барселоне» готовы принять все матчи оставшейся части чемпионата Испании
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