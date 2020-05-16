«Барселона» отказалась от заявки на проведение оставшихся матчей чемпионата Испании

Руководство «Барселоны» отказалось от заявки на проведение на арене клуба матчей оставшейся части чемпионата Испании, сообщает Eurohoops. Причиной такого решения клуба стала нехватка информации для оценки варианта с организацией турнира.
Напомним, Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая.
Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 230 тыс. случаев заражения — это четвёртый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.
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