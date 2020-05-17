Бейсбольные бутсы Майкла Джордана были проданы на аукционе за $ 93 тыс.

Бейсбольные бутсы Майкла Джордана с его автографом были проданы на аукционе за $ 93 тыс., сообщает TMZ. Личность покупателя не раскрывается.



В этих бутсах Майкл Джордан играл в Малой бейсбольной лиге в составе клуба «Бирмингем Баронс». Джордан подарил эту пару обуви комментатору «Чикаго Уайт Сокс».



Майкл Джордан был выбран на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии привёл команду из Иллинойса к шести титулам. Джордан — величайший игрок в истории НБА. Шестикратный MVP финала НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звёзд НБА.



В 1993 году Джордан прервал карьеру в баскетболе и пробовал свои силы в бейсболе, однако год спустя вернулся в Национальную баскетбольную ассоциацию.