Леброн Джеймс рассказал, как относится к доигровке сезона НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что готов доиграть прерванный из-за пандемии коронавируса сезона НБА, если здоровье баскетболистов и их семей будет в безопасности.
«Нельзя сдаваться в отношении этого сезона. Не только я и мои партнеры по „Лейкерс“ хотим играть. Много баскетболистов, которых я знаю лично, готовы продолжить. Очевидно, мы не хотим ставить под угрозу здоровье любого из баскетболистов или их членов семей.
Это пандемия, о которой мы ничего не знаем, не можем её контролировать. Игроки собираются выслушать людей, которые следят за ситуацией, за цифрами и данными.
Я очень хочу вернуться к игре, так как люблю баскетбол. Знаю, как он способен вдохновлять. Как вообще способен вдохновлять людей спорт. Поэтому мы хотим поскорее и как только появится возможность возвратиться на площадки, чтобы вернуть игру нашим фанатам», — приводит слова Леброна AFP.
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