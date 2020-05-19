Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Сюжет фильма «Hustle» развернётся вокруг несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решает привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать тому шанс попасть в НБА. Режиссёром ленты выступит Джеремайя Сагар.
В 2015 году Джеймс снялся в кинокомедии режиссера Джадда Апатоу «Девушка без комплексов». Также Леброн играет главную роль в долгожданном сиквеле «Космического джема», который должен выйти следующим летом.
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