Леброн Джеймс продюсирует фильм о баскетболе с Адамом Сэндлером

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выступит продюсером нового фильма компании Netflix о баскетболе, который будет называться «Hustle», а главную роль в картине сыграет популярный актёр Адам Сэндлер. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сюжет фильма «Hustle» развернётся вокруг несправедливо уволенного баскетбольного скаута, который решает привезти одного популярного игрока в США в надежде возродить свою карьеру и дать тому шанс попасть в НБА. Режиссёром ленты выступит Джеремайя Сагар.

В 2015 году Джеймс снялся в кинокомедии режиссера Джадда Апатоу «Девушка без комплексов». Также Леброн играет главную роль в долгожданном сиквеле «Космического джема», который должен выйти следующим летом.