Ватутин: многие требовали крови, но ЦСКА не ошибся, сохранив Итудиса

Баскетбольный ЦСКА не ошибся, сохранив в клубе главного тренера Димитриса Итудиса после того, как в 2018 году команда заняла четвёртое место в Евролиге, заявил президент «армейцев» Андрей Ватутин.

«Может, я уже что-то помню неточно, но не думаю, что я плакал после победы в Витории год назад. Скорее плакал Итудис, меня же переполняла радость. Я был очень рад, что мы победили, и был очень рад персонально за Итудиса. Если вернуться в 2018 год, то после поражения от „Реала“ в полуфинале на команду обрушилось такое давление, выдержать которое было непросто. Многие тогда требовали крови, требовали отставки Итудиса. Нам было непросто, мы тогда взяли паузу.

В итоге жизнь показала, что мы сделали правильный выбор, не став ничего менять. Мы сохранили Димитриса, сохранили ключевых игроков, точечно усилились и победили. Приятно было увидеть, что выбранная нами стратегия сработала. Это была лучшая команда в моей жизни. Очень надеюсь, что будут команды, которые станут мне не менее дороги, но пока так», — приводит слова Ватутина «Р-Спорт».