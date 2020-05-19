Суд перенёс рассмотрение жалоб на приговор Дмитрию Домани на 28 мая

Мосгорсуд перенёс рассмотрение жалоб на приговор экс-баскетболисту сборной России и бывшему исполнительному директору Российской федерации баскетбола Дмитрию Домани по делу о хищении 44 млн рублей с 19 на 28 мая. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Как ранее сообщала адвокат баскетболиста Анна Левина, приговор суда первой инстанции оспаривает не только защита, но и прокурор, обе стороны настаивают на отмене решения и пересмотре дела.
Напомним, Чертановский суд Москвы в октябре 2019 года приговорил Домани к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе прений гособвинитель попросил суд назначить Домани наказание в виде 3,5 года колонии.
По данным следствия, в 2014-2015 годах Домани, президент РФБ Юлия Аникеева и главный бухгалтер организации Михаил Кочарян присвоили себе 127 млн рублей, составив подложные документы. При вышеназванных управленцах федерация проводила фуршеты и другие мероприятия, которых фактически не было, а также закупала сувенирную продукцию и арендовала электронную технику для матчей по завышенным ценам у фирм, которые принадлежали руководителям или их родственникам, отмечали следователи.
В 2016 году бывшему баскетболисту было предъявлено обвинение по трём эпизодам особо крупного мошенничества. Позднее его объявили в розыск по каналам Интерпола. В марте 2018 года его задержали правоохранительные органы Черногории. В октябре Домани был экстрадирован в Россию. Вины он не признаёт.
В рамках дела о хищении у РФБ 44 млн рублей Чертановский суд Москвы в октябре 2017 года приговорил Аникееву к 4,5 года колонии общего режима. Женщина не пришла на оглашение приговора, скрылась от следствия, её объявили в розыск. В сентябре 2019 года Симоновский суд Москвы удовлетворил иск РФБ к её бывшему президенту и постановил взыскать с Аникеевой 42,8 млн рублей.
Кочарян умер в 2016 году, производство в отношении него было прекращено. Ещё одна фигурантка дела, бухгалтер Елена Силина, в марте 2017 года получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении.
Домани, двукратный вице-чемпион мира в составе сборной России, а также трёхкратный чемпион страны и экс-капитан столичного ПБК ЦСКА, занимал должность генерального менеджера мужской национальной баскетбольной команды с конца 2013 года, параллельно работая в качестве исполнительного директора РФБ. В сентябре 2015 года он покинул оба поста.
- 19 мая 2020
-
16:58
-
16:26
-
15:57
-
14:49
-
14:19
-
14:10
-
13:16
-
11:03
-
11:01
-
10:30
-
09:20
-
09:00
-
07:34
-
06:54
-
06:40
-
01:04
- 18 мая 2020
-
23:50
-
22:10
-
20:56
-
19:56
-
17:50
-
13:38
-
11:48
-
11:33
-
09:57
-
09:31
-
07:23
-
00:05
- 17 мая 2020
-
22:54
-
21:55
-
20:44
-
18:57
-
17:57
-
16:59
-
15:41