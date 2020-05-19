НБА может представить расписание матчей в середине июня

Обозреватель Брайан Уиндхорст считает, что уже в середине следующего месяца станет окончательно ясно, решатся ли в руководстве НБА на возобновление сезона. По его словам, в случае положительного решения в июне будет представлено расписание остатка сезона-2019/2020.

«Сейчас все только делают робкие шаги, и открытие тренировочных баз стало одним из таких шагов. Все хотят посмотреть, что произойдёт в следующие две недели. Если увидим прогресс, то к середине июня НБА попробует двигаться дальше и представить расписание. В это же время будет понятно, возобновится чемпионат или нет. Сейчас мы двигаемся в положительном направлении», — сказал Уиндхорст в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.