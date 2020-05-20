НБА может доиграть сезон в Хьюстоне
Национальная баскетбольная ассоциация рассматривает вариант с продолжением сезона в Хьюстоне (США), сообщает The Ringer. По информации источника, игры НБА могут быть проведены на аренах Toyota Center и George R. Brown Convention Center.
Сообщается, что в Техасе в ближайшее время будут разрешены спортивные мероприятия, по словам губернатора штата, это будет возможно в конце мая.
Ранее сообщалось, что сезон НБА может возобновиться в Орландо или Лас-Вегасе.
Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.
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