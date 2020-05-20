НБА склоняется к тому, чтобы доиграть сезон в «Диснейуорлде»

Национальная баскетбольная ассоциация склоняется к тому, чтобы доиграть прерванный сезон-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо, сообщил обозреватель Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сообщалось, что Орландо и Лас-Вегас претендуют на проведение оставшихся матчей НБА. Ещё одним вариантом для лиги является Хьюстон — в Техасе к концу мая должны разрешить проведение спортивных мероприятий.
Среди преимуществ «Диснейуорлда» по сравнению с другими локациями специалисты называют множество отелей для размещения команд, большое количество баскетбольных площадок и возможность организовать телетрансляции.
Напомним, сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.
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