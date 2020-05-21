«Химки» намерены продлить контракт с Букером

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что клуб намерен продлить соглашение с центровым Девином Букером, действующий контракт которого истечёт грядущим летом.



«Букер — важный игрок для нас, и мы, конечно, хотим его оставить. Это абсолютно точно, но по факту его контракт заканчивается летом, и мы пока не приступали к переговорам. Во-первых, сезон-2019/2020 в Евролиге ещё не закончен. Во-вторых, нам важно понимать, в каком евротурнире мы будем выступать в следующем году, чтобы формировать состав с нашим главным тренером Римасом Куртинайтисом. Бюджет «Химок» напрямую зависит от этого», — приводят слова Астахова «Известия».



В феврале Букер был признан MVP Единой лиги ВТБ, в среднем набирая 23,7 очка, совершая 6,7 подбора и 1,3 передачи с показателем эффективности 25,7.

У «Химок» изменится бюджет, если они не будут играть в Евролиге в следующем сезоне