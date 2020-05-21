Болельщица создала оригинальный портрет Майкла Джордана из игральных костей

Художница Барбара Линн Хелман из Флориды создала оригинальный портрет легенды НБА и клуба «Чикаго Буллз» Майкла Джордана. Вместо красок они использовала игральные кости.



Ранее болельщица создала аналогичную картину с трагически погибшим Коби Брайантом. На оба портрета у неё ушло 10 584 игральных костей.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.



Весной 2020 года ESPN выпустил документальный фильм о Майкле под названием «Последний танец». В сериал вошли интервью с ключевыми игроками команды: Скотти Пиппеном, Деннисом Родманом, Стивом Керром, главным тренером Филом Джексоном, а также другими звёздами — Чарльзом Баркли, Патриком Юингом, Мэджиком Джонсоном, Коби Брайантом и многими другими.