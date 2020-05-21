Агент тренера «Олимпиакоса» прокомментировал интерес клуба к форварду «Химок» Гиллу

Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Энтони Гилла в греческую команду.
«Летом 2017 года Барцокас нашёл Гилла в Летней лиге НБА и помог ему выйти на новый уровень в «Химках». Поэтому я не удивлён, что «Олимпиакос» интересуется этим игроком. Насколько реален переход нынешним летом, мне оценивать некорректно. Однако очевидно, что игровое время Гилла при Куртинайтисе снизилось, и он перестал быть «второй скрипкой» в команде. Это нормальная история, у каждого тренера свои предпочтения», – приводят слова Рыжова «Известия».
Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До приостановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (в 11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.
До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ, Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.
- 21 мая 2020
-
12:59
-
12:32
-
10:13
-
09:29
-
08:17
-
07:10
-
06:40
-
03:28
-
00:53
- 20 мая 2020
-
23:46
-
22:54
-
21:55
-
20:39
-
19:50
-
18:39
-
17:27
-
16:52
-
14:13
-
14:01
-
13:30
-
12:34
-
10:12
-
09:28
-
00:25
- 19 мая 2020
-
23:59
-
22:43
-
21:21
-
20:38
-
19:49
-
18:40
-
17:36
-
16:58
-
16:26
-
15:57
-
14:49