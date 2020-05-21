Агент тренера «Олимпиакоса» прокомментировал интерес клуба к форварду «Химок» Гиллу

Агент Станислав Рыжов, представляющий интересы главного тренера «Олимпиакоса» Георгиоса Барцокаса, прокомментировал информацию о возможном переходе форварда Энтони Гилла в греческую команду.



«Летом 2017 года Барцокас нашёл Гилла в Летней лиге НБА и помог ему выйти на новый уровень в «Химках». Поэтому я не удивлён, что «Олимпиакос» интересуется этим игроком. Насколько реален переход нынешним летом, мне оценивать некорректно. Однако очевидно, что игровое время Гилла при Куртинайтисе снизилось, и он перестал быть «второй скрипкой» в команде. Это нормальная история, у каждого тренера свои предпочтения», – приводят слова Рыжова «Известия».



Американец выступает в составе команды из Московской области с 2017 года и является одним из лидеров коллектива. До приостановки регулярного чемпионата Евролиги он принял участие в 25 матчах турнира (в 11 — в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 1,2 передачи.



До момента досрочного завершения сезона в Единой лиге ВТБ, Гилл успел появиться на паркете в 13 матчах турнира, набирая в них 11,2 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 0,8 передачи.