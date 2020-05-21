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Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки с партнёрами по «Лейкерс»

Леброн Джеймс проводит закрытые тренировки с партнёрами по «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Форвард клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вернулся к тренировкам и проводит закрытые занятия с несколькими партнёрами по команде, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, во время занятий соблюдаются все требования лиги по обеспечению безопасности.

Ранее стало известно, что НБА склоняется к тому, чтобы доиграть прерванный сезон-2019/2020 в «Диснейуорлде» в Орландо. Предполагается, что сезон будет возобновлён не раньше июля.

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации был приостановлен в середине марта, после того как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Руководство лиги до сих пор не может назвать дату возобновления чемпионата.

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