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«Бруклин» может попробовать заполучить Брэдли Била

«Бруклин» может попробовать заполучить Брэдли Била
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Бруклин Нетс» рассматривает вариант с приобретением одного из лидеров «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, сообщает Clutch Points. Таким образом, менеджмент организации надеется сформировать в коллективе звёздное трио, которое будет состоять из Била, а также Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга.

Отметим, что Дюрант после перехода в «Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз» до сих пор не появлялся на паркете и продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы.

Брэдли Бил — третий номер драфта-2012. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе команды из столицы США. В нынешнем регулярном чемпионате Бил принял участие в 57 матчах, набирая в них 30,5 очка, собирая 4,2 подбора и совершая 6,1 передачи в среднем.

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