Морант после просмотра сериала о Джордане перестал считать Леброна величайшим в истории

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант признался, что после просмотра сериала «Последний танец» он изменил мнение о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.

«Раньше я не видел матчи Майкла Джордана, только нарезки с его участием. Понимаете, „Последний танец“ дал мне возможность увидеть, кем на самом деле был Джордан, как он играл, как он настраивался. Думаю, что он — величайший игрок в истории.

Раньше я считал величайшим Леброна Джеймса. Рос на его играх и следил за ним", — рассказал Морант в интервью, размещённом на странице журналистки Тэйлор Рукс в «Твиттере».

Напомним, сериал «Последний танец» рассказывает о заключительном сезоне Майкла Джордана в составе «Чикаго Буллз».