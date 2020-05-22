Попович: у России сильное поколение — Швед, Зубков, Воронцевич, Мозгов, Хвостов, Воронов

Титулованный хорватский игрок, а ныне ассистент генерального директора «Зенита» Марко Попович выразил мнение, что у сборной России очень сильный состав для того, чтобы показать хороший результат на олимпийской квалификации.



«Всё зависит от того, кто приедет на квалификацию. Это самый большой вопрос, который и решит исход борьбы. Я играл против сборной России в плей-офф Евробаскета-2017, и тогда вы нас обыграли. У вас очень сильное поколение игроков: Швед, Зубков, Воронцевич, Мозгов, Хвостов, Воронов… Если все будут в строю этим летом, то Россия вполне может рассчитывать на победу. Так же, как и Хорватия, если получит в своё распоряжение всех баскетболистов, выступающих в НБА. Надеюсь, что болельщики увидят красивый баскетбол в Сплите, а победу одержат хозяева», — приводят слова Поповича «Известия».



Олимпийские отборочные турниры по баскетболу пройдут в Канаде, Хорватии, Литве и Сербии. Изначально они должны были состояться 23-28 июля этого года, но были в четверг перенесены на срок с 29 июня по 4 июля 2021 года.

Тимофей Мозгов может сыграть за сборную в олимпийской квалификации