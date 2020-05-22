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Евролига перед решением по сезону-2019/2020 проконсультируется с капитанами клубов

Евролига перед решением по сезону-2019/2020 проконсультируется с капитанами клубов
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольная Евролига 23 мая организует онлайн-встречу капитанов команд — участниц турнира, чтобы обсудить возможные сценарии окончания сезона-2019/2020.

«Лига пригласила капитанов и по одному ветерану из участвующих команд. Мы объясним сценарии всем 18 клубам Евролиги и 8 клубам из Еврокубка. Также будет участвовать президент турнира Жорди Бертомеу и другие представители», — приводит слова представителя пресс-службы Евролиги ТАСС.

Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/2020 на совете организации 25 мая.

Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».

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