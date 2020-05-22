Евролига перед решением по сезону-2019/2020 проконсультируется с капитанами клубов

Баскетбольная Евролига 23 мая организует онлайн-встречу капитанов команд — участниц турнира, чтобы обсудить возможные сценарии окончания сезона-2019/2020.
«Лига пригласила капитанов и по одному ветерану из участвующих команд. Мы объясним сценарии всем 18 клубам Евролиги и 8 клубам из Еврокубка. Также будет участвовать президент турнира Жорди Бертомеу и другие представители», — приводит слова представителя пресс-службы Евролиги ТАСС.
Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/2020 на совете организации 25 мая.
Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».
- 22 мая 2020
-
14:47
-
12:40
-
11:23
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
09:58
-
09:11
-
08:51
-
07:35
-
00:47
- 21 мая 2020
-
23:48
-
22:54
-
21:54
-
20:57
-
19:59
-
18:46
-
17:50
-
16:56
-
16:40
-
16:14
-
14:35
-
14:25
-
13:58
-
12:59
-
12:32
-
10:13
-
09:29
-
08:17
-
07:10
-
06:40
-
03:28
-
00:53
- 20 мая 2020
-
23:46
-
22:54