Евролига перед решением по сезону-2019/2020 проконсультируется с капитанами клубов

Баскетбольная Евролига 23 мая организует онлайн-встречу капитанов команд — участниц турнира, чтобы обсудить возможные сценарии окончания сезона-2019/2020.



«Лига пригласила капитанов и по одному ветерану из участвующих команд. Мы объясним сценарии всем 18 клубам Евролиги и 8 клубам из Еврокубка. Также будет участвовать президент турнира Жорди Бертомеу и другие представители», — приводит слова представителя пресс-службы Евролиги ТАСС.



Евролига была приостановлена 12 марта в связи с пандемией коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение о возобновлении или завершении сезона-2019/2020 на совете организации 25 мая.



Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».