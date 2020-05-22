Шрёдер стал единственным владельцем баскетбольного клуба «Брауншвейг»

Лидер сборной Германии, разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Деннис Шрёдер вступил в полное владение баскетбольным клубом «Брауншвейг», сообщает Eurohoops.
Шрёдер провёл несколько раундов переговоров с остальными акционерами в лице BS Energy, Public Insurance Braunschweig и Stadtsportbund Braunschweig, после чего стороны пришли к соглашению.
В 2018 году Шрёдер вступил во владение контрольным пакетом акций «Брауншвейга».
«Я очень счастлив стать единственным акционером клуба. Брауншвейг — мой родной город. Хочу вернуть долг этому региону. Убеждён, что мы сможем развивать клуб и превратим его в один из лучших в стране», — сказал баскетболист.
Добавим, что на момент приостановки чемпионата «Брауншвейг» занимал 12-е место в турнирной таблице.
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