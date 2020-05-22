Реджи Миллер назвал пять лучших шутеров в истории НБА

Бывший защитник «Индианы Пэйсерс», член Зала славы НБА и один из лучших снайперов в истории лиги Реджи Миллер назвал свою версию пяти лучших шутеров в истории НБА, сообщает Fadeaway World.
Пятое место он поделил между Деллом Карри и одним из его сыновей, лидером «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри. Четвёртое место по версии Миллера должно достаться Рэю Аллену, который возглавляет список 50 лучших игроков по количеству точных бросков из-за дуги.
Третья позиция — у Дражена Петровича. Хорват успел провести в НБА лишь четыре сезона, после чего трагически погиб в автокатастрофе. Второе место — у Дэйла Эллиса, а пальму первенства Миллер отдал легендарному Ларри Бёрду.
Интересно, что в списке не нашлось места множеству признанных легенд НБА, в том числе Майклу Джордану, Леброну Джеймсу, Коби Брайанту, Джейсону Кидду, Стиву Нэшу и многим другим.
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