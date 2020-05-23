Миротич рассказал, что перед возвращением в Европу отказался от контракта с «Ютой»

Форвард «Барселоны» Никола Миротич, удививший всех болельщиков и экспертов возвращением в Европу в минувшее межсезонье, рассказал, что перед подписанием контракта с «Барселоной» у него была возможность заключить выгодное соглашение с «Ютой Джаз», но он не пошёл на этот шаг.

«Есть люди, которые хотят быть в НБА, даже если не получают игровое время. Но в Европе баскетбол высокого уровня. Евролига становится всё более конкурентоспособной. Чемпионат Испании невероятно силён. Так что возвращение в Европу стало для меня шагом вперёд.

Перед отпуском со мной хотели встретиться представители «Юты». Они предлагали мне трёхлетний гарантированный контракт, это было отличное соглашение. Я поговорил с женой и она сказала мне делать то, что принесёт мне счастье. Я взял билет и поехал в аэропорт. Сидя там, задумался, что я здесь делаю, почему я не с семьёй? НБА? Сказал себе не делать этого. Если бы я улетел, то подписал бы контракт. Я покинул аэропорт, сказал агенту, чтобы он извинился перед «Ютой» за моё отсутствие. Я выбрал другой путь, не хотел продолжать играть в НБА", — приводит слова Миротича Eurohoops.