Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс.
Личный вещи легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта были проданы на аукционе, сообщает Le Soir.
По данным источника, вещи были проданы за $ 202,5 тыс., что превзошло ожидаемую сумму в восемь раз.
Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.
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