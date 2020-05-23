Личные вещи Коби Брайанта продали на аукционе за $ 202,5 тыс.

Личный вещи легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта были проданы на аукционе, сообщает Le Soir.



По данным источника, вещи были проданы за $ 202,5 тыс., что превзошло ожидаемую сумму в восемь раз.



Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА (17 — подряд), пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».



Американский баскетболист погиб утром 26 января при крушении частного вертолёта в Калабасасе (США). Вместе с баскетболистом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна Брайант. По официальным данным, в авиакатастрофе погибли девять человек.