Кириленко — о Слоуне: он научил мальчика из России так, что тот сыграл в Матче звёзд НБА

Бывший форвард «Юты Джаз», президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал новость о смерти экс-главного тренера команды из Солт-Лейк-Сити Джерри Слоуна.
«Ушёл легендарный тренер. При нём и я, и вся «Юта» играли в дисциплинированный, агрессивный, современный баскетбол. Наша команда работала как машина.
Научить мальчика, который в 20 лет приехал из России, так, что через несколько лет он сыграл в Матче звёзд НБА, — это дорогого стоит.
Будем помнить Джерри как замечательного тренера, воспитавшего не одно поколение игроков НБА», — приводит слова Кириленко РБК-Спорт.
Напомним, о кончине Джерри Слоуна стало известно 22 мая. Специалист скончался от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона. Ему было 78 лет. Слоун работал с «Ютой Джаз» более 20 лет и добыл с командой более 1200 побед. Дважды ему удавалось выводить коллектив в финал плей-офф. Он является членом Зала славы НБА.
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