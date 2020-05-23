Кузминскас: лучший в Европе — чемпионат Испании, на второе место уверенно ставлю Лигу ВТБ

Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас поделился мнением о европейских баскетбольных чемпионатах. Самым сильным первенством Кузминкас назвал чемпионат Испании, а Единую лигу ВТБ поставил на второе место.



«Считаю самым сильным в Европе чемпионат Испании, но на второе место уверенно поставил бы Единую лигу ВТБ. В прошлом сезоне у нас было три команды в Евролиге, ещё две выступали в Еврокубке, да и другие клубы показывали неплохую игру, к тому же у многих клубов достаточные бюджеты. В лиге много перелётов, города находятся в разных часовых поясах, что увеличивает нагрузку и добавляет соревновательности», — приводит слова Кузминскаса официальный сайт краснодарской команды.