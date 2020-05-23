Кузминскас: лучший в Европе — чемпионат Испании, на второе место уверенно ставлю Лигу ВТБ
Форвард краснодарского «Локомотива-Кубань» Миндаугас Кузминскас поделился мнением о европейских баскетбольных чемпионатах. Самым сильным первенством Кузминкас назвал чемпионат Испании, а Единую лигу ВТБ поставил на второе место.
«Считаю самым сильным в Европе чемпионат Испании, но на второе место уверенно поставил бы Единую лигу ВТБ. В прошлом сезоне у нас было три команды в Евролиге, ещё две выступали в Еврокубке, да и другие клубы показывали неплохую игру, к тому же у многих клубов достаточные бюджеты. В лиге много перелётов, города находятся в разных часовых поясах, что увеличивает нагрузку и добавляет соревновательности», — приводит слова Кузминскаса официальный сайт краснодарской команды.
- 23 мая 2020
-
16:34
-
15:35
-
14:52
-
13:43
-
11:44
-
11:04
-
09:56
-
07:15
-
01:07
- 22 мая 2020
-
23:52
-
22:29
-
21:59
-
20:52
-
19:56
-
18:57
-
17:57
-
16:33
-
14:47
-
12:40
-
11:23
-
11:10
-
10:54
-
10:47
-
09:58
-
09:11
-
08:51
-
07:35
-
00:47
- 21 мая 2020
-
23:48
-
22:54
-
21:54
-
20:57
-
19:59
-
18:46
-
17:50
Партнерский контент