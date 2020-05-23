ЦСКА может попробовать заполучить Слукаса
Руководство ЦСКА может побороться за разыгрывающего защитника стамбульского «Фенербахче» Костаса Слукаса, сообщает Eurohoops.
Контракт баскетболиста сборной Греции с турецкой командой рассчитан до 2022 года, но в случае возникновения проблем у клуба Костас сможет выйти на рынок свободных агентов уже предстоящим летом. Именно при таком развитии событий ЦСКА может включиться в борьбу за игрока. Кроме «армейцев» Слукасом интересуются в мадридском «Реале» и пирейском «Олимпиакосе».
Отметим, это уже не первые трансферные слухи вокруг ЦСКА, даже невзирая на пандемию коронавируса и экономический кризис. Ранее в СМИ сообщали, что московский клуб в межсезонье подпишет контракт с центровым «Олимпиакоса» Николой Милутиновым.
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