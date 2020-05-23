Атакующий защитник «Нового Орлеана» Джей Джей Редик рассказал о возможном формате продолжения сезона НБА.

«Я вам расскажу о формате, о котором слышал сам. Команды, занимавшие места с первого по шестое в турнирных таблицах своих конференций, будут зафиксированы на местах, которые занимали до приостановки сезона.

Они просто тренируются, проводят игры, и результаты этих матчей ничего не значат. Команды с седьмой по двенадцатую будут бороться за оставшиеся два места в каждой из конференций. А коллективы, занимавшие до приостановки чемпионата места с тринадцатого по пятнадцатое, не будут играть. Вы можете смеяться, но это то, что я слышал», — рассказал Редик в интервью, размещённом на канале Ringer в YouTube.

Ожидается, что сезон НБА может возобновиться в середине июля.