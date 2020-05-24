Астахов объяснил, почему в России не появляются игроки уровня Кириленко, Хряпы и Шведа

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов поделился мнением, почему в России уже давно не появляются игроки уровня Андрея Кириленко, Алексея Шведа или Виктора Хряпы.

«У каждого клуба своя система подготовки резерва. У нас полностью выстроена пирамида, которая позволяет начать с детской команды и попасть в основу. Каждый год на предсезонные сборы с первой командой едут пять-семь игроков «молодёжки», которых лично отбирает главный тренер. Им даётся шанс проявить себя не только летом. Они привлекаются к тренировкам и играм и в ходе сезона.

Увы, все, кому за последние годы давались такие авансы, не смогли серьёзно закрепиться в «Химках». Имею в виду стать шестым-седьмым игроком в ротации, как тот же Дени Авдия в «Маккаби» или в своё время Виталий Фридзон или Тимофей Мозгов у нас. Проблемы у всех были разные. Кому-то мешали травмы, кто-то не смог приспособиться ко взрослому баскетболу… Но мы не теряем надежды и продолжим доверять игровое время своим воспитанникам. Иначе какой смысл в нашей молодёжной программе? Надеюсь, это временный провал и скоро мы увидим новых звёздочек в российском баскетболе", — приводит слова Астахова «Известия».