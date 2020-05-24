Астахов: в расширении числа российских клубов Единой лиги до 15–16 есть рациональное зерно

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов полагает, что в идее увеличения представительства российских клубов в Единой лиге ВТБ есть смысл.

«В этом есть рациональное зерно. Чем больше российских клубов высокого уровня, тем больше рабочих мест для россиян, выше конкуренция между ними. Только играя с сильнейшими, можно стремительно развивать уровень мастерства. Но в Единой лиге есть чёткие критерии, по которым можно принять новых участников турнира. И пару раз мы обожглись, когда принимали клубы, которые декларировали, что у них прочные финансовые позиции, но на деле оказывалось иначе и они снимались в середине сезона.

А это затрагивает все клубы, поэтому сейчас никто не хочет рисковать. Если появляется клуб с нормальной инфраструктурой и по всем критериям подходящий под требования Единой лиги, будем только рады одобрить новую заявку. Но пока достойных кандидатов не видно", — приводят слова Астахова «Известия».