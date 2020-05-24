Келлерман: Харден не входит в топ-5 игроков НБА

Известный эксперт Макс Келлерман не считает, что лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден может претендовать на то, чтобы входить в топ-5 игроков лиги.
«Харден не входит в топ-5 игроков лиги и знаете почему? Потому что есть пять человек, которые лучше него, а ещё есть парочка тех, о которых мы можем поспорить.
Кавай Леонард, он определённо лучше Хардена. Здесь нет никаких аргументов в пользу Хардена.Яннис Адетокунбо. Он лучше Джеймса и в защите, и в нападении. Леброн лучше Хардена и я надеюсь, что здесь спорить не о чем. Кевин Дюрант тоже лучше Хардена и наконец Стеф Карри. Стефен набирает столько же очков как Харден, но при этом он не должен быть постоянно с мячом и он более эффективен, кроме того, он завоёвывал титулы. Вот вам пятёрка. Кроме того, мы можем поспорить о том, превосходят ли Энтони Дэвис и Лука Дончич Хардена", — рассказал Келлерман в интервью, размещённом на канале ESPN в YouTube.
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