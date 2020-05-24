Айзея Томас: Майкл Джордан не был моим конкурентом, цифры говорят за себя

Двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс» бывший разыгрывающий защитник Айзея Томас считает, что Майкл Джордан не был ему конкурентом.



«В 1991 году я перенёс операцию на запястье, которую сейчас назвали бы несовместимой с продолжением карьеры. Но тогда мы были молоды и здоровы, и цифры говорят сами за себя. Майкл Джордан не был мне конкурентом. Моими соперниками были Мэджик и Бёрд. Я пытался достать „Селтикс“, пытался поймать „Лейкерс“. Но „Чикаго“ в период с 1984 по 1990 год не было тем, с кем я соревновался», — приводит слова Айзеи Томаса Fadeaway World.



«Детройт» трижды обыгрывал «Чикаго» на стадии плей-офф. Впервые «Чикаго» удалось преодолеть сопротивление «Детройта» в 1991 году.