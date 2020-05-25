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Пол Пирс рассказал, как однажды ему нанесли 11 ножевых ранений у ночного клуба

Пол Пирс рассказал, как однажды ему нанесли 11 ножевых ранений у ночного клуба
Баскетбол / НБА 0

Бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал о самом ужасном дне в своей жизни — 25 сентября 2000 года на него напали возле ночного клуба и нанесли 11 ножевых ранений.

Игрока срочно доставили в больницу и прооперировали. По словам врача, Пирс получил ранения в шею, спину и лицо. Один из ударов ножом, которые были нанесены Полу, прошёл в нескольких сантиметрах от сердца.

«Это было ужасно, я не мог спать. Я стал параноиком, полиция круглосуточно наблюдала за моим домом. Я носил пистолет в течение двух лет», – отметил Пирс в шоу All The Smoke, запись которого доступна в YouTube.

Несмотря на это трагическое происшествие, Пирс отыграл тогда весь сезон, набирая 25,0 очка, делая 6,4 подбора и отдавая по 3,0 передачи в среднем за матч.

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