Президент Евролиги предложил клубам не доигрывать сезон

Президент Евролиги Жорди Бертомеу предложил клубам досрочно завершить сезон-2019/2020, сообщает Eurohoops в «Твиттере».



Евролига была нацелена на рестарт сезона и рассматривала различные варианты. Накануне состоялась видеоконференция игроков и руководства турнира. В ней приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану. Подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.



Сегодня, 25 мая, руководство Евролиги утвердит окончательное решение по продолжению или отмене оставшихся матчей. В голосовании будут участвовать 11 команд, которые обладают лицензией А. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».

Профсоюз игроков Евролиги призвал отменить сезон-2019/2020