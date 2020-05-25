Официально: сезон Евролиги досрочно завершён, «Зенит» и «Химки» останутся в турнире

Пресс-служба Евролиги подтвердила о том, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет, говорится на официальном сайте турнира.
В заявлении пресс-службы отмечается, что клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
Следующий сезон Евролиги начнется 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.
Евролига была нацелена на возобновления соревнований, рассматривая множество вариантов, но в итоге не нашла должного отклика. Накануне состоялась видеоконференция игроков и руководства турнира. В ней приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану. Подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса.
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