«Химки» отреагировали на решение Евролиги не доигрывать сезон

Генеральный директор баскетбольного клуба «Химки» Павел Астахов прокомментировал решение Евролиги о досрочном завершении сезона без определения чемпиона.
«Мы как клуб были готовы к любому исходу, но так как не имеем постоянной лицензии, не могли участвовать в голосовании. Выбор в пользу завершения сезона представляется абсолютно логичным, потому что, несмотря на то что мы все как можно скорее хотим вернуться на баскетбольную площадку и в нормальную жизнь, вопрос безопасности всех игроков, тренеров, персонала клуба является приоритетом. И пока нет гарантии эпидемиологических служб, что ситуация нормализовалась, выходить на паркет — большой риск для всех нас», — приводит слова Астахова News.ru.
Напомним, клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
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