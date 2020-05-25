Кущенко: участие трёх клубов в двух сезонах Евролиги подряд — вызов для Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение Евролиги досрочно завершить сезон и сохранить прописку для трёх российских клубов на следующий год.
«Мы остаемся в том же представительстве в Евролиге, в Еврокубке. Значит, баскетбольная интрига, которую мы ждали в этом сезоне, переносится на следующий. Все клубы с сегодняшнего момента имеют представление, где играют и как формировать команду. И именно сегодня открывается европейский рынок. За игроков начинается борьба.
Очень правильное решение Евролиги. И надо отметить, что они пытались до конца спасти сезон. Думаю, что ключевым пунктом стало здоровье всех участников процесса. Для Единой лиги ВТБ — это сёрьезный вызов, впервые в истории три клуба будут представлять нас в двух сезонах подряд, и понятно, что Евролига ошибок не прощает — это очень качественное соревнование», — приводит слова Кущенко ТАСС.
Напомним, клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
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