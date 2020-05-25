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Президент УНИКСа — о Еврокубке: мы пока полностью не осмыслили, как всё будет развиваться

Президент УНИКСа — о Еврокубке: мы пока полностью не осмыслили, как всё будет развиваться
Баскетбол / Еврокубок 0

Президент УНИКСа Евгений Богачёв уверен, что руководство баскетбольной Евролиги приняло правильное решение не доигрывать главный турнир в сезоне-2019/2020 и Еврокубок.

Казанский клуб, как и остальные участники четвертьфиналов турнира, получил право сыграть в следующем сезоне Еврокубка.

«Я лично считаю, что не доигрывать сезон — это правильное решение. В целом же мы в клубе пока полностью не осмыслили, что произошло и как всё будет развиваться», — приводит слова Богачёва ТАСС.

Евролига была нацелена на возобновления соревнований, рассматривая множество вариантов, но в итоге не нашла должного отклика. Накануне состоялась видеоконференция игроков и руководства турнира. В ней приняли участие 36 представителей 18 команд — капитаны и по одному ветерану. Подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

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