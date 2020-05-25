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Ватутин объяснил, почему решение Евролиги — позитивный момент для российских болельщиков

Ватутин объяснил, почему решение Евролиги — позитивный момент для российских болельщиков
Баскетбол / Евролига 0

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поддержал решение Евролиги о досрочном завершении сезона-2019/2020, отметив, что оно особенно позитивно для российских болельщиков.

«При таких обстоятельствах, наверное, преступно надеяться на авось и на то, что мы в июле сможем доиграть сезон. Поэтому все клубы Евролиги сегодня поддержали предложение досрочно завершить сезон без определения чемпиона.

Россия сохранит в следующем сезоне три места в Евролиге — это мы, «Химки» и «Зенит», наверное, это такой позитивный момент для российских болельщиков. Я думаю, что лучше находиться в состоянии подготовки к новому сезону, чем в постоянном ожидании, продолжат или нет сезон предыдущий», — приводит слова Ватутина «РБК-Спорт».

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