Ватутин объяснил, почему решение Евролиги — позитивный момент для российских болельщиков
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поддержал решение Евролиги о досрочном завершении сезона-2019/2020, отметив, что оно особенно позитивно для российских болельщиков.
«При таких обстоятельствах, наверное, преступно надеяться на авось и на то, что мы в июле сможем доиграть сезон. Поэтому все клубы Евролиги сегодня поддержали предложение досрочно завершить сезон без определения чемпиона.
Россия сохранит в следующем сезоне три места в Евролиге — это мы, «Химки» и «Зенит», наверное, это такой позитивный момент для российских болельщиков. Я думаю, что лучше находиться в состоянии подготовки к новому сезону, чем в постоянном ожидании, продолжат или нет сезон предыдущий», — приводит слова Ватутина «РБК-Спорт».
«Химки» отреагировали на решение Евролиги не доигрывать сезон
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