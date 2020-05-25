Томас Робинсон выступал за возобновление сезона Евролиги

Форвард подмосковных «Химок» Томас Робинсон хотел возобновления сезона Евролиги. В ответ на новость о том, что профсоюз игроков Евролиги призвал отменить сезон-2019/2020, Робинсон написал в «твиттере» призыв играть. Напомним, подавляющее большинство спортсменов выступило против возобновления сезона, прерванного пандемией коронавируса
«Давайте играть!», — написал Робинсон.
Напомним, ранее стало известно, что сезон-2019/2020 досрочно завершён. Чемпион определён не будет.
Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохраняют свои места в Евролиге и Еврокубке на будущий год.
Таким образом, в сезоне-2019/2020 в Евролиге вновь будут выступать три российских клуба — ЦСКА, «Химки» и «Зенит».
Следующий сезон Евролиги начнётся 1 октября, Еврокубка — 30 сентября.
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