Бертомеу — о завершении сезона Евролиги: самое трудное решение в нашей 20-летней истории

Президент Евролиги Жорди Бертомеу поделился мыслями по поводу решения завершить сезон досрочно.



«Это было самое трудное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать в нашей 20-летней истории. Мы вынуждены были прервать по независящим от нас причинам самый успешный и захватывающий сезон в истории европейского баскетбола. Это произошло через два с половиной месяца, на протяжении которых все заинтересованные лица лиги исчерпали все возможности, пытаясь гарантировать проведение полноценного сезона для болельщиков.



Неудача, вызванная независящими от нас причинами, сильно огорчает нам. Но рекордные показатели, которые говорят о том, что наши болельщики наслаждались сезоном до его приостановки, дают нам энергию для работы над сезоном-2020/21, который должен стать еще лучше. У нас была мотивация возобновить сезон, но на первое место нужно ставить здоровье людей. Поступив так, мы остаемся верными своим убеждениям и тому, что отстаиваем», — приводит слова Бартомеу официальный сайт евролиги.