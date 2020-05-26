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Метта Уорлд Пис назвал лучший дуэт игроков в истории НБА

Метта Уорлд Пис назвал лучший дуэт игроков в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Бывший форвард «Чикаго Буллз», «Лос-Анджелес Лейкерс» и ряда других команд Национальной баскетбольной ассоциации Метта Уорлд Пис рассказал, какую пару игроков считает лучшим дуэтом в истории лиги.

«Лучший дуэт во всей истории НБА. Опустите руки. Вперёд, «Лэйкерс», — написал Пис на своей странице в «твиттере», сопроводив пост фотографией Шакила О'Нила и Коби Брайанта.

О'Нил, выбранный «Орландо Мэджик» на драфте НБА 1992 года под первым номером, выступал за команду до 1996 года. После этого он стал игроком «Лос-Анджелес Лейкерс», в составе этого клуба он завоевал три титула. Перейдя в «Майами Хит», Шакил завоевал ещё одно чемпионство — в 2006 году.

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

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