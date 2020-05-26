Майкл Джордан признался, что требовал не брать Айзею Томаса на Олимпиаду-1992

Легенда НБА и клуба «Чикаго Буллз» 1990-х Майкл Джордан в документальном фильме «Последний танец» отрицает свою причастность к тому, что защитника «Детройт Пистонс» Айзею Томаса не взяли в знаменитую сборную США 1992 года на Олимпиаду, но позже выяснилось, что это не так.



«Когда мне позвонил Род Торн, я сказал: «Не буду играть, если в команде будет Айзея». Он заверил меня, что Томаса не будет. А ещё добавил: «Знаешь что? Чарльз Баркли тоже не хочет играть с ним. Так что Айзеи не будет в составе», – сказал Джордан в 2011 году, запись его интервью приводится в подкасте The Dream Team Tapes.

«Детройт» трижды обыгрывал «Чикаго» на стадии плей-офф. Впервые «Чикаго» удалось преодолеть сопротивление «Пистонс» в 1991 году.

Напомним, Джордана шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации. Легенда «Чикаго Буллз» завершил карьеру в 2003 году, когда ему было 40 лет.