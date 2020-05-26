Бертомеу — об уходе клубов в ЛЧ: им не интересно быть частью элиты европейского баскетбола

Президент Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал новости о том, что ряд клубов принял решение не выступать в Еврокубке в новом сезона и присоединиться к Лиге чемпионов ФИБА.
«Это уже происходило в прошлом, клубы покидали наш турнир и переходили в Лигу чемпионов, но случалось и обратное. Это не беспокоит меня. Мы должны уважать чужие решения, у всех должна быть возможность поступать по своему желанию.
Конечно же, я не могу игнорировать тот факт, что если клубы не хотят играть в Еврокубке, предполагается, что у них нет интереса быть частью элиты европейского баскетбола. Но это то, что мы должны уважать.
Мы не планируем заключать долгосрочные контракты с командами Еврокубка. Судя по всему, Лига чемпионов делает это, в том числе и в обмен на деньги. Мы никогда так не поступали и не будем впредь. Единственное требование с нашей стороны – видеть последовательный и долгосрочный план быть частью нашей лиги», – приводит слова Бертомеу официальный сайт Евролиги.
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