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Кейси Шепард усилил «Нижний Новгород»

Кейси Шепард усилил «Нижний Новгород»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Руководство «Нижнего Новгорода» договорилось о подписании контракта с разыгрывающим защитником Кейси Шепардом, сообщил агент игрока Мишко Разнатович на своей странице в «Твиттере».

Шепард минувший сезон провёл в составе БК «Киев». В составе украинского клуба набирал 13,5 очка, собирал 1,5 подбора и совершал 3,8 передачи.

Американец является воспитанником команды луизианского университета «Лафайет», где выступал с 2012 по 2016 год. Позже он выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд. После этого Шепард переехал в Европу, где выступал в чемпионатах Черногории, Венгрии, Грузии и Украины.

Отметим, Шепард станет первым игроком, с кем «Нижний Новгород» подпишет контракт после начала пандемии коронавируса.

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