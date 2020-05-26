Мозгов: деньги определённо греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал об отношении к деньгам, а также призвал ценить труд каждого человека.

«Пока был молодым, не ценил профессию учителя, например уроки прогуливал. Некоторые вещи начинаешь понимать лишь с возрастом. А что у нас не ценят докторов, учителей и многие другие профессии, это всё-таки не вина спортсменов. Мы играем по тем правилам, которые существуют на данный момент в спортивной индустрии.



Что касается ценности труда, когда был подростком, я мусорил и считал, что дворник всё уберет, ведь ему за это платят деньги, это его работа. Сейчас понимаю, что надо ценить любой труд и начинать стоит в первую очередь со своего дома, двора, улицы, страны. Нужно следить за чистотой, порядком и не думать, что это сделает кто-то за тебя.



Если говорить про деньги, они определённо греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо. Всё-таки это не главная цель в жизни, не её основная ценность, но без денег ты и хлеба не купишь», — приводит слова Мозгова Forbes.ru.