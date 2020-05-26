Мозгов: деньги определённо греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов рассказал об отношении к деньгам, а также призвал ценить труд каждого человека.
«Пока был молодым, не ценил профессию учителя, например уроки прогуливал. Некоторые вещи начинаешь понимать лишь с возрастом. А что у нас не ценят докторов, учителей и многие другие профессии, это всё-таки не вина спортсменов. Мы играем по тем правилам, которые существуют на данный момент в спортивной индустрии.
Что касается ценности труда, когда был подростком, я мусорил и считал, что дворник всё уберет, ведь ему за это платят деньги, это его работа. Сейчас понимаю, что надо ценить любой труд и начинать стоит в первую очередь со своего дома, двора, улицы, страны. Нужно следить за чистотой, порядком и не думать, что это сделает кто-то за тебя.
Если говорить про деньги, они определённо греют душу, приятно, когда они есть, отказываться от них глупо. Всё-таки это не главная цель в жизни, не её основная ценность, но без денег ты и хлеба не купишь», — приводит слова Мозгова Forbes.ru.
- 26 мая 2020
-
21:32
-
21:32
-
20:18
-
19:51
-
18:54
-
17:29
-
16:33
-
15:35
-
14:46
-
13:56
-
13:42
-
13:20
-
11:57
-
11:14
-
10:20
-
09:00
-
07:52
-
00:28
-
00:01
- 25 мая 2020
-
22:42
-
21:49
-
20:38
-
19:35
-
18:34
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
15:56
-
14:55
-
14:23
-
13:13
-
13:03
-
12:28
-
11:24
-
09:45