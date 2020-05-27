Алан Уильямс, вероятнее всего, останется в «Локомотиве-Кубань»
Американец Алан Уильямс, способный закрывать позиции тяжёлого форварда и центрового, вероятнее всего, останется в «Локомотиве-Кубань» и на следующий сезон. Баскетболист ведёт переговоры с руководством краснодарского клуба и стороны уже близки к договорённости, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.
В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ Уильямс стал одним из лидеров «железнодорожников» и собирал коллекцию из 11,2 очка и 10,0 подбора в среднем.
Отметим, что выступления в составе «Локомотива-Кубань» стали для Алана первым опытом выступлений в Европе. До этого он выступал в «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс», а также пробовал силы в клубах Китайской баскетбольной ассоциации.
- 27 мая 2020
-
00:59
-
00:45
-
00:39
- 26 мая 2020
-
23:58
-
23:13
-
22:53
-
21:32
-
21:32
-
20:18
-
19:51
-
18:54
-
17:29
-
16:33
-
15:35
-
14:46
-
13:56
-
13:42
-
13:20
-
11:57
-
11:14
-
10:20
-
09:00
-
07:52
-
00:28
-
00:01
- 25 мая 2020
-
22:42
-
21:49
-
20:38
-
19:35
-
18:34
-
17:43
-
17:00
-
16:34
-
15:56
-
14:55
Партнерский контент