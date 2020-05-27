Алан Уильямс, вероятнее всего, останется в «Локомотиве-Кубань»

Американец Алан Уильямс, способный закрывать позиции тяжёлого форварда и центрового, вероятнее всего, останется в «Локомотиве-Кубань» и на следующий сезон. Баскетболист ведёт переговоры с руководством краснодарского клуба и стороны уже близки к договорённости, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.

В дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ Уильямс стал одним из лидеров «железнодорожников» и собирал коллекцию из 11,2 очка и 10,0 подбора в среднем.

Отметим, что выступления в составе «Локомотива-Кубань» стали для Алана первым опытом выступлений в Европе. До этого он выступал в «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс», а также пробовал силы в клубах Китайской баскетбольной ассоциации.