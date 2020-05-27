ЦСКА объявил о расторжении контракта с Бэйкером

Московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Роном Бэйкером на официальном сайте.
«Армейский этап карьеры защитника Рона Бэйкера завершён. Рон с честью защищал красно-синие цвета, мы благодарны баскетболисту за его вклад в победы команды и желаем успеха на следующей ступени карьеры», — говорится в заявлении клуба.
Бэйкер перешёл в ЦСКА прошлым летом после трёх сезонов в НБА. За московскую команду американский баскетболист выступал только в Евролиге, где провёл 27 матчах, в среднем записывая на свой счёт 2,6 очка, 0,9 подбора, 0,9 передачи, 0,6 перехвата за 11,1 минуты.
«Мне очень повезло стать частью ЦСКА в прошлом сезоне. Встретил множество отличных людей, как товарищей по команде, так и представителей руководства. Все отнеслись ко мне отлично, очень помогали, ведь я пересёк Атлантику впервые. Ко мне очень по-доброму отнеслись с момента приезда и в течение всего года, для меня это было очень важно. Большое спасибо ЦСКА за эту возможность, большое спасибо болельщикам, всем, с кем я ежедневно общался в клубе. Ещё раз, большое спасибо. Восхищён тем, что мне выпал шанс носить форму «армейцев». Об этом всегда буду помнить и высоко ценить», — отметил сам Бэйкер.
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