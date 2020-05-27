Исполком РФБ решил не определять чемпиона России в сезоне-2019/2020

Исполкомом Российской федерации баскетбола (РФБ) принял решение не определять чемпиона страны в сезоне-2019/2020, так как для этого нет объективных критериев.



«Вся ситуация с пандемией, с досрочным окончанием чемпионатов, с неравным количеством игр была очень неопределённая. Мы не могли принять решение, не обсудив предварительно этот вопрос со всеми. Единая лига ВТБ дала нам свою классификацию без определения чемпиона, после чего мы обратились в министерство спорта, получили чёткий ответ.

Сегодня исполком РФБ утвердил классификацию, в которой чемпион не определён, так как нет критерия, по которому мы можем определить этого чемпиона. Отмечу, что у мужчин чемпион не определён ни в одном из дивизионов чемпионата России», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко «Р-Спорт».



Напомним, порядок выявления победителей и призёров чемпионата России определяет Единая лига ВТБ. Исполком РФБ на основании представления организаторов турнира эти итоги должен был утвердить.



Единая лига ВТБ 27 марта объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавируса. На момент окончания турнира лидером были подмосковные «Химки», которые в 19 матчах одержали 18 побед.