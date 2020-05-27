«Химки» хотят получить постоянную лицензию Евролиги

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил о желании подмосковного клуба получить постоянную лицензию Евролиги, отметив, что команде придётся при этом решать вопрос с домашней ареной.



«Мы буквально только что узнали, что остались в Евролиге на будущий сезон, исходя из этого понятно, что снижать уровень конкурентоспособности команды мы не имеем права. Теперь надо понять, сможем ли мы своё видение подтвердить бюджетом.



Для нас «Арена Мытищи» давно стала вторым домом. Нас здорово поддерживают болельщики и в Химках, и в Мытищах. Безусловно, и в следующем сезоне мы будем большую часть матчей проводить там. В то же время скажу, что рано или поздно мы хотим получить постоянную лицензию Евролиги, а это подразумевает зал не меньше чем на 10 тысяч мест, тогда как в Мытищах на баскетболе можно сделать максимум 7500. Поэтому мы вели переговоры с новой «Ареной ВТБ», где в нынешнем сезоне прошёл «Матч звёзд» Единой лиги. И даже провели там матч открытия внутреннего сезона с «Зелёна Гурой».

Но там существуют определённые сложности, связанные с загрузкой стадиона, — помимо игр хоккейного «Динамо», там проводится масса концертов, шоу, бизнес-мероприятий. И они заранее не могут гарантировать нам те даты, в которые мы проводим домашние матчи Евролиги. Пока мы рассматриваем «Арену ВТБ» как резервную», — приводит слова Астахова «Спорт-экспресс».