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Корстин рассказала о правках, позволяющих Лиге ВТБ определять призёров чемпионата России

Корстин рассказала о правках, позволяющих Лиге ВТБ определять призёров чемпионата России
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, входящая в состав исполкома РФБ, прокомментировала итоги заседания, на котором было принято решение не определять чемпиона России в сезоне-2019/2020.

«Исполком РФБ утвердил текущую классификацию российских команд в Единой лиге ВТБ на дату последнего сыгранного матча, без присвоения звания «чемпион» и без определения призёров. Решение было принято единогласно. Мы ориентировались на рекомендации Министерства спорта РФ, и текущая классификация без определения чемпиона была утверждена не только в чемпионате России, но и в других профессиональных мужских лигах, в том числе и в молодёжной Лиге ВТБ.

Регламент не предусматривал подобной неординарной ситуации и всех вариантов развития событий, из-за этого возникли разногласия. Теперь благодаря правкам чётко сказано, что Единая лига ВТБ определяет порядок выявления победителей и призёров чемпионата России, а также подводит его итоги. В дальнейшем исполком РФБ утверждает предоставленные данные», — приводит слова Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Исполком РФБ решил не определять чемпиона России в сезоне-2019/2020
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