Каун признался, что, возможно, поспешил с завершением карьеры в 31 год

Бывший центровой московского ЦСКА Александр Каун признался, что, возможно, поспешил закончить карьеру в возрасте 31 года.
«Если честно, для меня очень важно было играть. Пусть я не считал себя важной частью „Кливленда“ и хотел бы больше участия принимать, но было очень приятно выиграть чемпионство. Сами понимаете, НБА – это НБА. Это был мой первый год, это была команда, претендовавшая на титул, так что было очень тяжело завоевать доверие тренера и игроков. Меня ведь никто не знал.
Честно говоря, может, и рано я завершил карьеру в 31. Но не жалею о своём решении. Рад, что закончил в возрасте, когда организм ещё не был совсем убит. Хотя проблемы были. После завершения у меня была операция на голеностопе, после которой уже невозможно было вернуться на профессиональный уровень. Зато сейчас нет никакой боли в повседневной жизни. Рад, что вижу, как растут дети, быть с ними», — приводит слова Кауна «Р-Спорт».
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