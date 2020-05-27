Чемпионат Испании в случае возобновления будет доигран в Валенсии

Валенсия примет игры оставшейся части чемпионата Испании по баскетболу в случае его возобновления, сообщает издание Las Provincias.



Напомним, Федерация баскетбола Испании вместе с клубами обсудили возможный формат доигровки чемпионата. Планируется, что в мини-турнире примут участие 12 команд, при этом все матчи будут проведены в одном городе. Решение о продолжении сезона должно быть принято до 31 мая.



Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Напомним, Испания является одной из наиболее пострадавших от болезни стран мира. На сегодняшний день там зарегистрировано более 236 тыс. случаев заражения — это пятый показатель в мире и третий в Европе. При этом зафиксировано более 27 тыс. смертельных случаев.